Pedro infiamma la Capitale e provoca: "Roma, grazie per avermi ceduto alla Lazio"

Alla Lazio, nella nuova gestione targata Marco Baroni, Pedro sta vivendo letteralmente una nuova giovinezza. Già sei gol, e la recentissima rete al Porto in Europa League che ha fatto letteralmente esplodere l'Olimpico. In carriera ha vinto tutto col Barcellona: il 37enne non è banale nemmeno davanti ai giornalisti. Intervistato da Il Messaggero, lo spagnolo ha tirato una staffilata alla Roma, suo ex club, lasciato nel 2021 dopo che Mourinho lo aveva messo ai margini della rosa. "I giallorossi sono il passato, anzi hanno preso la miglior decisione all'epoca e li ringrazio di avermi ceduto alla prima squadra della Capitale ovvero la Lazio" l'uscita di Pedro che sta già infiammando la città.