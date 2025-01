Inter, Juve e Milan pronte a darsi battaglia per Nuno Tavares: ci sono già stati dei sondaggi

"Sono arrivate richieste per Rovella, Dele-Bashiru, Tavares, Manda e Castellanos". Così ieri Angelo Fabiani, ds della Lazio, sui gioielli biancocelesti messi in mostra in questa prima parte di stagione sotto la gestione Baroni. A spiccare è stato soprattutto Nuno Tavares, ex terzino dell'Arsenal, titolare in 15 occasioni in Serie A fin qui e capace di fornire la bellezza di 8 assist. A colpire è specialmente la forza fisica del 24enne portoghese, arrivato in estate nella Capitale in prestito con obbligo di riscatto fissato a quota 4,5 milioni di euro (garantiti anche dei bonus e una ampia percentuale sulla futura rivendita).