Mossa Lazio per il dopo Guendouzi: si stringe per Kenneth Taylor dell'Ajax

Il centrocampista 23enne dell'Ajax in cima alla lista del Ds Fabiani, accordo con gli olandesi possibile a 15 milioni di euro

08 Gen 2026 - 08:37

La Lazio non sta a guardare dopo le cessioni ed è pronta a intervenire per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Se in attacco la soluzione per l'addio di Taty Castellanos (in direzione West Ham) è nell'imminente arrivo di Petar Ratkov dal Salisburgo, a centrocampo l'obiettivo numero uno risponde al nome di Kenneth Taylor dell'Ajax

Taylor, 23 anni, olandese, è il primo nome sul taccuino del direttore sportivo dei biancocelesti, Angelo Fabiani, per sostituire Mattéo Guendouzi, vicinissimo al Fenerbahçe. Il centrocampista dell'Ajax, cresciuto nel settore giovanile della squadra di Amsterdam, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per la Lazio, a fronte di un costo del cartellino intorno ai 15 milioni di euro.

Qualità in mezzo al campo, forza negli inserimenti e anche tanti gol in canna per il possibile nuovo acquisto: addirittura 9 nella stagione scorsa di Eredivisie, sfuggita all'ultimo, in favore del Psv, con la squadra guidata allora dall'italiano Farioli. Due reti e quattro assist in questo inizio di stagione per Taylor, abituato a giocare nel ruolo di mezz'ala e con buone capacità in fase di possesso, proprio come richiede Sarri. Per il classe 2002, 24 gol nelle ultime tre stagioni e mezza, sarebbe la prima esperienza lontano dall'Olanda. 

