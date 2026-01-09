Logo SportMediaset

Mercato

La Juve risolve con Tudor e accelera per prolungare il contratto di Spalletti

09 Gen 2026 - 08:47

La risoluzione del contratto con l’ex tecnico Igor Tudor ha “liberato” il bilancio bianconero di un accordo in essere fino al giugno del 2027 e adesso la Juventus accelera per consegnare nelle mani di Luciano Spalletti un progetto con prospettive che vadano ben oltre l’attuale scadenza del contratto fissata per giugno 2026. In questi primi mesi a Torino l'ex ct azzurro ha convinto tutti, la Champions è tornata concretamente nel mirino e la società ha deciso di puntare su di lui per costruire un progetto e programmare strategie e mosse future. Per questo alla Continassa hanno deciso di offrire il rinnovo del contratto al tecnico e di accelerare per provare a chiudere in fretta: sul tavolo c'è un prolungamento fino al 2028. 

