Milinkovic, il Real prepara l'assalto: "Pronti 105 milioni di euro"

L'INDISCREZIONE

Ogni estate, puntuali, non mancano le voci riguardanti il possibile addio di Milinkovic-Savic alla Lazio, che in più occasioni ha respinto gli assalti provenienti dall'Inghilterra e anche dalla Spagna, dove il Real Madrid è da tempo interessato al centrocampista. Secondo quanto riferito da Don Balon, però, stavolta i blancos hanno intenzione di fare sul serio e avrebbero pronta un'offerta da 105 milioni di euro per strappare il serbo al club di Lotito.

Milinkovic, che è alla Lazio dal 2015 e troppo spesso è stato protagonista di prestazioni discontinue, in questa stagione sta invece dimostrando di essere diventato un giocatore importante in entrambe le fasi e decisivo per gli equilibri in mezzo al campo. Dopo aver chiuso il 2018/2019 con il gol in finale di Coppa Italia, in questa annata è già andato a segno quattro volte oltre a sei, preziosi, assist.

E non è un caso che la Lazio, anche grazie al suo contributo, sia al terzo posto in classifica a soli tre punti dall'Inter e sei dalla Juve, che ha però una gara in più. Milinkovic è blindato da un contratto recentemente rinnovato fino al 2024 e Lotito non ha alcun bisogno di cedere il giocatore, che è tornato di nuovo al centro dei radar del Real Madrid in vista della prossima estate: i blancos sono disposti a salire fino a 105 milioni di euro, ma per i biancocelesti potrebbero non bastare.