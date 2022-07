Marcelo-Lazio, contatti in corso ma c'è il nodo ingaggio

Il sogno

Al cinque volte campione d'europa, attualmente svincolato dal Real, piacerebbe l'ipotesi di giocare in Italia alla corte di Sarri.

La Lazio vorrebbe mandare una risposta alla Roma dopo il colpo Dybala e l'indiziato numero uno sarebbe l'ex terzino sinistro del Real Madrid. Secondo La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti avrebbero avviato già i contatti con gli agenti del calciatore. Indiscrezioni confermate anche dall'intermediario Stefano Quadri, che ai microfoni di Repubblica ha dichiarato: "“Il giocatore è stato proposto alla Lazio e verrebbe a Roma con tanto entusiasmo. Aspettiamo una chiamata della società per iniziare la trattativa”.

Il nodo resta l'ingaggio: il brasiliano chiede 2,5 milioni di euro a stagione per tre anni, un investimento molto importante visto il budget della Lazio. Per questo, i dirigenti e lo staff tecnico stanno facendo valutazioni approfondite sulle condizioni atletiche del calciatore, che nell'ultima stagione in Spagna ha disputato appena 12 gare di campionato, di cui solo cinque da titolare.

Il nome di Marcelo inizia a stuzzicare i tifosi laziali, soddisfatti del mercato fatto finora ma impressionati da quello della Roma, che si sta presentando ai ranghi di partenza della stagione con ambizioni importanti. Il quantitativo di esperienza e leadership che potrebbe portare al servizio di Sarri è altissimo, senza contare il prestigio che un giocatore del genere porterebbe nella rosa biancoceleste. I tifosi iniziano a sognare, Lotito riflette e prende tempo.