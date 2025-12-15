Lazio: Loftus Cheek dice sì a Sarri

Maurizio Sarri lo ha espressamente richiesto al presidente Lotito per rinforzare il centrocampo. A Loftus-Cheek piacerebbe ritrovare il suo allenatore ai tempi del Chelsea. Si sono riabbracciati in occasione della sfida di Coppa Italia che ha messo di fronte Milan e Lazio ma entrambi sperano di tornare a lavorare insieme alla Lazio. Da una parte Sarri continua a fare pressing sulla dirigenza, dall'altra il giocatore - come riferisce 'Il Messaggero' - sarebbe disposto a spalmarsi l'ingaggio di 4 milioni di euro più bonus in più anni pur di raggiungere il suo vecchio maestro. Una mossa per favorire un'operazione che comunque resta difficile, nonostante il Milan sia disposto a far partire l'inglese.