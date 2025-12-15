Logo SportMediaset

Mercato

Tottenham, Frank in bilico: "Se a nessuno viene dato tempo..."

15 Dic 2025 - 10:26

Il Tottenham continua il suo momento no. Gli Spurs nell'ultima giornata di Premier hanno incassato una netta sconfitta per 3-0 contro il Nottingham Forest, scivolando all'11esimo posto in classifica. Rendimento che ha reso incerto il futuro di Thomas Frank, il tecnico che in estate ha preso l'eredità di Ange Postecoglou. L'ex Brentford ha parlato così del possibile esonero: "Se non viene dato tempo, nessuno potrà mai cambiare la situazione qui al Tottenham. Non è una situazione che si può risolvere in poco tempo". 

