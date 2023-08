Lazio, ufficiale il ritorno di Pellegrini dalla Juventus

MANOVRE BIANCOCELESTI

L'esterno si trasferisce nella capitale con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni: ai bianconeri andrebbero 4 milioni di euro

Ora è ufficiale, Luca Pellegrini torna a vestire la maglia della Lazio. L'esterno sinistro, che ha già ripreso ad allenarsi agli ordini di Maurizio Sarri, saluta la Juventus con la stessa formula con cui lo ha fatto Nicolò Rovella: prestito biennale con obbligo di riscatto che maturerà al verificarsi di determinate condizioni. In caso di cessione definitiva ai bianconeri andrebbero 4 milioni di euro.

Pellegrini comincia così la sua seconda avventura in biancoceleste, dopo le 8 presenze collezionate tra gennaio e giugno quando era arrivato in prestito con diritto di riscatto. All'epoca l'opzione a favore della Lazio era stata fissata a 15 milioni di euro, ma a fine stagione il club aveva deciso di non esercitarla. In questi mesi le due società hanno continuato a lavorare per trovare una quadra, fino alla fumata bianca definitiva di oggi.

IL COMUNICATO DELLA JUVE

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Lazio S.p.A. per la cessione, a titolo temporaneo gratuito fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini.

L’accordo prevede l’obbligo da parte della Lazio di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2023/2024 e della stagione 2024/2025.

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 4 milioni, pagabili in tre esercizi".

