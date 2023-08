Lazio, Sarri abbraccia Rovella: in prestito dalla Juve, ora tutto su Lloris

manovre biancocelesti

Il centrocampista si trasferisce nella Capitale con prestito biennale, l'estremo difensore è a un passo dai biancocelesti

La Lazio piazza il colpo a centrocampo, con una pedina di spessore per lo scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Nicolò Rovella, infatti, è un nuovo giocatore dei biancocelesti, acquisto chiuso con un blitz lampo con la Juventus che ha ceduto il classe 2001 in prestito biennale ai capitolini con opzione d'acquisto. Affare, quello tra Lazio e bianconeri, che smuove 21,5 milioni, comprensivi di bonus, per il centrocampista che è stato solo di passaggio a Torino in estate dopo il rientro dal prestito a Monza. E intanto a Roma si attende anche un altro colpo, quello per la porta che conduce a Hugo Lloris.

Nelle prossime ore arriverà anche l'ufficialità del ritorno di Luca Pellegrini, per un doppio affare chiuso dalla Lazio con la Juventus e un terzo, legato a Bonucci, che potrebbe prendere forma entro la fine del mercato. Ma il colpo più importante potrebbe arrivare da Londra, sponda Tottenham, dove è arrivata l'apertura al trasferimento di Hugo Lloris. Vedi anche lazio Bonucci, spunta l'occasione Lazio: Sarri lo vuole

Il francese, campione del mondo 2018 in Russia, ha infatti ricevuto il via libera dagli Spurs per la cessione, con i londinesi che avrebbero addirittura aperto all'addio senza chiedere alcuna somma in cambio. Per i biancocelesti si tratterebbe quindi di colpo a zero, che entrerà a bilancio solo per l'ingaggio dell'estremo difensore che a Londra è chiuso dal talento di Vicario.

E a Roma lo attendono a braccia aperte, con il francese che potrebbe fare il secondo d'esperienza alle spalle di Provedel, per far crescere e migliorare l'estremo difensore 29enne. E l'assist all'approdo in Italia di Lloris l'ha dato Maximiano, che con il passaggio all'Almeria in Spagna ha liberato il posto da secondo proprio per il campione del Mondo che è pronto a firmare un biennale con la Lazio.