Lazio, Sarri infuriato per il mercato: il rinnovo torna in bilico

il caso

Il tecnico aveva indicato quattro colpi e chiedeva programmazione e invece Cabral è arrivato quattro minuti prima della chiusura

Il mercato invernale della Lazio ha regalato a Maurizio Sarri solo Jovane Cabral, acquistato alle 19.56 dopo una giornata di 'no' incassati per il rinforzo offensivo, e il deposito del contratto di Dimitrijc Kamenovic, arrivato in estate e mai tesserato prima. Un po' poco per l'allenatore biancoceleste che aveva chiesto un terzino sinistro, due centrocampisti e una punta ma soprattutto che da sempre mette la programmazione davanti a tutto. Getty Images

E invece ora dovrà sperare che il capoverdiano classe 1998, arrivato in extremis dallo Sporting Lisbona, possa adattarsi velocemente alla realtà della Serie A, anche perché dovrà recitare il pesante ruolo di vice-Immobile, vista la partenza di Muriqi. Niente Casale (rimasto al Verona), niente Ricci (finito al Torino), niente Vecino (rimasto all'Inter), giocatori su cui Sarri puntava molto per dare sostanza a una squadra che sinora ha avuto troppi alti e bassi.

E soprattutto, lavorando in tal senso, la dirigenza avrebbe dimostrato a Sarri - descritto come infuriato da Il Messaggero - di pensare in prospettiva ascoltando le richieste dell'allenatore. Mentre i tifosi se la prendono con il ds Tare, chiedendone le dimissioni, il tecnico riflette su quello che aveva già detto alla società: vuole essere ascoltato in futuro oppure il rinnovo, da tempo pronto sul tavolo per essere firmato, non diverrà mai realtà.

