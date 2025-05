Ekitike pronto per una big: a fine stagione lascerà l'Eintracht

Dopo il flop al Psg Hugo Ekitike ha vissuto una stagione da sogno all'Eintracht Francoforte: 22 gol e 11 assitst in tutte le competizioni hanno attirato l'attenzione di tanti top club europei. In particolare dall'Inghilterra dove, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, alcune big hanno già chiesto informazioni sul prezzo dell'attaccante francese. Ekitike però, al momento, è concentrato soltanto sul portare l'Eintracht in Champions League: solo una volta conclusa la stagione sceglierà la sua prossima squadra.