Lazio, Cabral colpo last minute: ecco il vice Immobile

RINFORZO IN EXTREMIS

Con Muriqi al Maiorca, i biancocelesti hanno chiuso l'operazione con lo Sporting Lisbona nell'ultima mezz'ora della sessione

Colpo in attacco col brivido per la Lazio. Dopo aver ceduto Muriqi al Maiorca, il club biancoceleste è riuscito infatti a garantire a Sarri un vice Immobile completando l'operazione Jovane Cabral con lo Sporting Lisbona sul filo di lana. Classe '98, il giocatore arriva in prestito oneroso per un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Capoverdiano, ma con passaporto portoghese, Cabral dovrebbe guadagnare poco più di un milione di euro. Getty Images

Inizialmente lo Sporting era partito da una valutazione di dieci milioni di euro per l'attaccante, ma poi gli uomini di mercato della Lazio sono riusciti ad abbassare leggermente le preteste. Pressing andato a segno grazie anche alla volontà del giocatore di trasferirsi in giallorosso. Da un punto di vista tecnico, Cabral sarà chiamato a dare il cambio a Immobile. Forse addirittura prima di quanto previsto. Proprio oggi Ciro ha infatti lasciato anzitempo l'allenamento per una botta al ginocchio e a breve le sue condizioni verranno valutate più attentamente.