India, svelato il nuovo ct: Khalid Jamil ha firmato

La federazione calcistica indiana (Aiif) ha scelto Khalid Jamil come nuovo commissario tecnico, confermando che i rumors sulle possibili candidature di Xavi e Pep Guardiola - circolate sui media del Paese asiatico - per il ruolo erano solo delle bufale. Jamil - selezionato tra oltre 170 allenatori - è il primo indiano a guidare la nazionale in 13 anni. Succede allo spagnolo Manolo Marquez che a luglio ha lasciato un incarico durato 11 mesi nei quali ha raccolto soltanto una vittoria. Jamil ha vinto il massimo campionato indiano come giocatore, nel 2005, e anche come allenatore dell'Aizawl Fc nel 2017. Come tecnico del Jamshedpur, club della Indian Super League, ha portato la squadra nella finale di Supercoppa del 2025.