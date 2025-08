Rimasto al Milan nonostante la corte del Chelsea che ha fatto sul serio nel mese di giugno, Mike Maignan ha il contratto in scadenza con i rossoneri nel giugno del 2026. I rossoneri però lo ritengono indispensabile: per questo, fa sapere Nicolò Schira, in autunno il ds Tare proverà a riallacciare i contatti per prolungare il contratto.