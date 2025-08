Il Pescara ha il suo nuovo attaccante. I biancazzurri hanno perfezionato l'arrivo di Lorenzo Sgarbi dal Napoli: la formula è quella del prestito secco. Nell'ultima stagione ha totalizzato 20 presenze tra Bari e Juve Stabia condite da due gol. Il prossimo arrivo in casa abruzzese sarà quello di Sebastiano Desplanches, numero uno di proprietà del Parma. Anche qui l'affare andrà in porto in prestito.