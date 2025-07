Niente Italia per Hancko: il centrale all'Al Nassr per 35 milioni

Nel mercato di gennaio era stato cercato con insistenza dalla Juventus, ora invece è in procinto di lasciare l'Europa: David Hancko andrà all'Al Nassr per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Il difensore slovacco con un passato alla Fiorentina lascia dunque il Feyenoord con cui quest'anno ha disputato anche la Champions League. Il classe '97 vola in Arabia dove, con goni probabilità, prenderà il posto di Laporte nella squadra di Cristiano Ronaldo. Negli ultimi giorni il suo nome era stato accostato anche ll'Inter come piano alternativo a Giovanni Leoni, primo obiettivo per la difesa dei nerazzurri.