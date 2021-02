Lazio, la settimana di Simone Inzaghi: si attende l’annuncio del rinnovo

LAZIO

Conto alla rovescia in casa Lazio, dove è cominciata la settimana decisiva per la firma sul rinnovo di mister Simone Inzaghi. Secondo Il Messaggero infatti, tutti i dettagli sono stati limati e il tecnico, che va in scadenza a giugno, si è accordato per un biennale fino al 2023 con lo stipendio che sale da 2 a 2,4 milioni di euro netti a stagione più altri 500mila euro di bonus. Già nella giornata di oggi potrebbe arrivare l’annuncio, che è comunque atteso entro fine settimana, Inzaghi diventerà il tecnico più longevo dell'era Lotito.

Un record prestigioso per il tecnico biancoceleste, che firmerebbe nel momento migliore della sua squadra, reduce da cinque vittorie in fila in campionato, in piena rimonta Champions e già con un pensiero alla sfida contro il Bayern negli ottavi. Una firma che arriva a calciomercato chiuso e dopo lunghe settimane di trattative, perché il dialogo si era aperto ufficialmente il 9 dicembre scorso, dopo la storica qualificazione agli ottavi di Champions. Nel periodo fra Natale e Capodanno il felice epilogo della vicenda sembrava a un passo, lo aveva confessato anche lo stesso mister (“Lavoro con Lotito da 17 anni e abbiamo discusso una sola volta, non ci saranno problemi per il rinnovo”), ma poi si è deciso di aspettare ancora. Adesso finalmente ci siamo, la firma arriverà, forse già in giornata, perché Inzaghi vuole continuare a fare la storia della Lazio.

