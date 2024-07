Lazio, Immobile ha detto sì al Besiktas: Lotito vuole 10 milioni di euro

Ciro Immobile e la Lazio sono destinati a dirsi addio. Le voci, sempre più insistenti dalla Turchia e non solo, di una trattativa avanzata con il Besiktas sono state seguite dai fatti che lasciano intendere come qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola. Non questione di ore per l'atterraggio a Istanbul come scrivono i media turchi, ma la cena avuta dal centravanti biancoceleste con i suoi agenti Moggi e Sommella è un chiaro indizio: l'affare si può fare e la Lazio non si opporrà.