Lazio, il ds del Torino sbotta su Ricci: "Da giorni prendono per c**o tutti"

TELENOVELA

Chiare le parole di Vagnati: "Lui resta con noi, Lotito ce l'ha chiesto 20 giorni fa"

Voci, indiscrezioni e rivelazioni: da giorni ormai, il passaggio di Samuele Ricci dal Torino alla Lazio è al centro del mercato. È stato uno dei motivi di rottura tra Lotito e Sarri (prima della pace) e all'orizzonte sono in arrivo altri capitoli della saga. Sì perchè la pesante uscita di Davide Vagnati, ds dei granata, farà discutere molto: "Non ce la faccio più, sono venti giorni che non sento più la Lazio, ma niente, zero - lo sfogo a Tag24 -. Guardi, la dico meglio, così forse mi capisce, sono venti giorni che la Lazio su Ricci prende per il c**o tutti, va bene così".

Parole pesanti che avranno un grande eco specialmente nell'ambiente biancoceleste: Sarri vuole a tutti i costi con sé il regista a Formello. "Mi sono stancato perché non si capisce questa roba: mi stanno chiamando in quindici e la gente mi chiede ma come è possibile? C’è o non c’è una trattativa? - ha aggiunto Vagnati -. E io a tutti dico: venti giorni fa mi aveva chiamato la Lazio, e venti giorni nel mercato sono come tre mesi. E a chi dice che possono sentirsi Lotito e Cairo, rispondo anche su questo che non si sentono da quei famosi venti giorni, basta e fine. Mi auguro di essere stato chiaro una volta per tutte, oppure no? Il ragazzo resta con noi".