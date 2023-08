Lazio, Guendouzi a Ciampino: tifosi in festa, sorrisi e sciarpa al collo

LAZIO

L'ormai ex OM sosterrà le visite mediche di rito e dopo la firma si metterà subito a disposizione di Sarri

© @OfficialSSLazio Matteo Guendouzi si prepara a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista è infatti atterrato a Ciampino per sottoporsi alle visite mediche di rito e completare le formalità per il trasferimento in biancoceleste. Preso da Lotito per rinforzare la mediana di Sarri dopo la cessione di Milinkovic-Savic, Guendouzi è stato acquistato dall'Olympique Marsiglia per 18 milioni di euro suddivisi tra 13 di base fissa e altri 5 di bonus. Nell'accordo con l'OM è stata inoltre inserita una clausola del 10% in favore dei francesi relativa a un'eventuale cessione futura del giocatore. Dopo quello per Castellanos, quello per Guendouzi è il secondo investimento più alto di questa sessione di mercato per la Lazio.

Vedi anche lazio Lloris dice no alla Lazio: voleva il posto da titolare

Un investimento su cui a Formello contano molto. Un po' per dare fisicità al centrocampo dopo l'addio a Milinkovic-Savic, un po' per dare più opzioni a Sarri nelle rotazioni tra campionato, Champions e Coppa Italia. Come da programmi, Guendouzi è arrivato a Ciampino in perfetto orario intorno alle 16 con un jet privato. Appena sceso dall'aereo, il francese si è mostrato subito molto sorridente e ha indossato una sciarpa della Lazio. Ad attenderlo fuori dallo scalo un centinaio di tifosi biancocelesti in festa per il nuovo arrivo.

Vedi anche lazio Lazio, ufficiale il ritorno di Pellegrini dalla Juventus

Completate le visite mediche, Guendouzi metterà tutto nero su bianco con la Lazio, poi sarà subito in campo subito agli ordini di Sarri. Tutto con la speranza di poter essere subito utile alla causa biancoceleste e riuscire a strappare una convocazione già per la partita di sabato contro il Napoli.