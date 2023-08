Lloris dice no alla Lazio: voleva il posto da titolare

Hugo Lloris ha detto no alla Lazio. Lo riferisce l'edizione online del quotidiano sportivo francese 'L'Equipe' spiegando che il 36enne portiere della Francia campione del mondo 2018, non ha accettato la proposta nonostante il club con cui ha ancora un anno di contratto, il Tottenham, e la Lazio avessero trovato un accordo per il trasferimento del giocatore nel club biancoceleste. Il motivo del no di Lloris alla Lazio, sempre secondo 'L'Equipe', sarebbe legato al fatto che avrebbe chiesto la garanzia del posto da titolare, cosa che la società romana non è stata in grado di assicurargli, vista la presenza nei suoi ranghi di Ivan Provedel, eletto miglior portiere della scorsa stagione. Ora quindi la Lazio, che ha ceduto Maximiano all'Almeria, dovrà cercare un altro estremo difensore da mettere alle spalle dell'ex Spezia.