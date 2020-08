Lazio, David Silva a un passo dall'accordo

La Lazio è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista del ritorno in Champions League. Il grande colpo è ormai a un passo. David Silva, infatti, è a un passo da diventare un giocatore biancoceleste. Il ds Tare e l'entourage del centrocampista spagnolo stanno discutendo i dettagli. Silva arriverà a parametro zero dal Manchester City. Questione di due o tre giorni, poi metterà la sua firma su un contratto triennale.