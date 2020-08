Lazio, parla Immobile: "Qui per sempre"

LA PROMESSA

La stagione appena conclusa è stata quella della vera e propria consacrazione per Ciro Immobile che ha festeggiato un doppio traguardo: capocanniniere in Serie A e Scarpa d'Oro. Anche Cristiano Ronaldo si è dovuto inchinare allo strapotere del bomber della Lazio. Proprio a Formello e, sotto al guida di Simone Inzaghi, Immobile è esploso definitivamente, lanciando il proprio nome nell'albo d'oro del calcio italiano. Con un curriculum come quello del bomber campano è inevitabile che le voci di mercato sia tante e insistenti.

Anche per questo Ciro ha voluto dire chiaro e tondo qual è il suo pensiero sul futuro. Un futuro che, a quanto pare, rimarrà per ancora tanto tempo tutto dipinto di biancoceleste. "Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio. Il rinnovo sarà triennale, quindi il contratto scadrà nel 2025 quando avrò compiuto 35 anni. Prima che arrivassi alla Lazio i contatti con il Napoli erano frequenti, ma per una ragione o per un’altra non siamo mai andati a dama. Napoli è la città dove sono nato, il Napoli lo seguo sempre con affetto, ma quello che mi ha dato e mi sta dando la Lazio non ha prezzo", ha detto in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

Insomma, ora si attendono i passi ufficiali, ma Immobile e la Lazio rinnoveranno presto la loro promessa di "matrimonio".