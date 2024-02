Lazio, clamoroso Kent: l'affare salta all'ultimo minuto

© Getty Images

Niente colpo di mercato dell'ultimo giorno per la Lazio. Sembrava tutto apparecchiato per l'arrivo in biancoeceleste dell'esterno Ryan Kent dal Fenerbahce ma alla fine il giocatore ha detto no, preferendo restare in Turchia. Lo scozzese classe 1996, cresciuto nel settore giovanile del Liverpool ed ex Glasgow Rangers dove ha giocato dal 2018 al 2032, aveva già dato l'ok al trasferimento e raggiunto un accordo verbale con il club di Lotito. Le due società stavano trattando per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto intorno ai 5 milioni di euro. Alla fine la trattativa è saltata: il giocatore pretendeva dei pagamenti arretrati da parte del Fenerbahce prima di lasciare la Turchia. E neppure la Lazio era disposta ovviamente a pagarli.