Lazio, attenta al Psg: Leonardo pronto alla "razzia"

MERCATO

Un 'Sacco di Roma' in pieno stile, con il brasiliano ex Milan che si sarebbe anche già mosso, incontrando in forma amichevole l’allenatore biancoceleste ad inizio febbraio a Roma. Il destino di Tuchel sembra segnato a prescindere da come andrà questa annata e il nome di Inzaghi sarebbe in cima alla lista dei desideri del Psg.

Ma non è finita qui: sempre L'Equipe parla infatti di un Leonardo interessato anche a Sergej Milinkovic-Savic e ad Adam Marusic. I 100 milioni che Lotito chiede per il Sergente (scadenza 2023) di certo non spaventano i francesi, mentre la valutazione del montenegrino si aggira intorno ai 15 milioni. In estate ci sarà l'assalto e l'atteggiamento di Lotito dipenderà molto dal risultato finale di questa stagione. Prima di pensare al mercato c'è un sogno chiamato scudetto da provare a realizzare.