La Lazio riabbraccia Felipe Anderson: atterrato a Roma per le visite mediche

Lazio

Raggiunto l'accordo con il West Ham per l'ex Santos

Il primo colpo della Lazio di Maurizio Sarri è un nome già ben noto nella Capitale: Felipe Anderson. A tre anni dal suo addio ai biancocelesti, il brasiliano è pronto per la sua nuova avventura. L'esterno ormai ex West Ham ha raggiunto Fiumicino da Londra e sosterrà le visite mediche prima di raggiungere la squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore.

Dopo le sue avventure in Inghilterra e al Porto, Felipe Anderson torna dove è diventato grande. Pronto a indossare ancora la maglia biancoceleste con cui ha giocato le migliori stagioni della sua carriera: 5 anni in cui ha realizzato 34 gol in 177 partite.

Il tweet della società: "Piacere rivederti a Roma"

La trattativa col club inglese è chiusa: indennizzo da 3 milioni di euro più il 50% della futura rivendita del brasiliano. Al giocatore contratto di 4 anni a 2,2 milioni a stagione.