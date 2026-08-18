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Icardi-Lazio, trattativa in stallo: l'argentino sta valutando l'offerta ma non è convinto del progetto

L'attaccante preferirebbe aspettare un'offerta di un club con maggiori ambizioni rispetto a quella di Lotito

18 Ago 2026 - 20:42
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Dopo la figuraccia in Coppa Italia con il Mantova, in casa Lazio si sta cercando un colpo che possa migliorare una squadra che ha grandi difficoltà, soprattutto in attacco. Tra Dia, Noslin e Ratkov non c'è un centravanti capace di regalare a Gattuso un numero di gol sufficienti da garantirgli una stagione un po' meno complicata di quanto si possa prevedere al momento.

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Per questo si è pensato di puntare su Mauro Icardi. Il problema è che l'attaccante argentino non sembra convinto dell'ipotesi Roma, sponda biancoceleste. E non è una questione di soldi. L'ex interista preferirebbe aspettare una proposta da un club con ambizioni maggiori. Per questo ha deciso di prendere tempo, mentre Lotito ha la necessità di rinforzare la squadra nel minor tempo possibile.

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L'iniziale disponibilità di Icardi aveva fatto sperare i tifosi laziali ma al momento la trattativa ha subito una busca frenata che fa pensare che sia molto complicato arrivare a una soluzione positiva

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