Icardi-Lazio, trattativa in stallo: l'argentino sta valutando l'offerta ma non è convinto del progetto

Per questo si è pensato di puntare su Mauro Icardi. Il problema è che l'attaccante argentino non sembra convinto dell'ipotesi Roma, sponda biancoceleste. E non è una questione di soldi. L'ex interista preferirebbe aspettare una proposta da un club con ambizioni maggiori. Per questo ha deciso di prendere tempo, mentre Lotito ha la necessità di rinforzare la squadra nel minor tempo possibile.