Lazio: ufficiale l'arrivo di Pinamonti, l'attaccante avrà la maglia numero 9

Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Dopo l'arrivo ieri a Formello per le visite mediche, l'ex Sassuolo ha infatti firmato il contratto che lo legherà ai colori biancocelesti. L'ufficialità è stata data dalla stessa società che ha chiarito di "aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore".