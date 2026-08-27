MANOVRE BIANCOCELESTI

Lazio: ufficiale l'arrivo di Pinamonti, l'attaccante avrà la maglia numero 9

L'ex Sassuolo ha firmato il contratto con la società biancoceleste

27 Ago 2026 - 09:58
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© s.s. lazio

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Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Dopo l'arrivo ieri a Formello per le visite mediche, l'ex Sassuolo ha infatti firmato il contratto che lo legherà ai colori biancocelesti. L'ufficialità è stata data dalla stessa società che ha chiarito di "aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore".

Per la sua avventura romana, Pinamonti ha scelto il numero 9 e ora si metterà a disposizione del tecnico Gattuso sperando di debuttare già nel prossimo turno di campionato contro il Genoa.

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