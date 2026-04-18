Lazio, colpo Pedraza: lo spagnolo annuncia l'addio al Villarreal

18 Apr 2026 - 12:07

Alfonso Pedraza ha confermato ufficialmente il suo trasferimento alla Lazio nella prossima stagione: durante la presentazione del Trofeu Villarreal CF ha annunciato l'addio al club spagnolo dopo una vita in maglia gialla. Il terzino sinistro, come riportato dall'agenzia EFE, ha sciolto ogni riserva sul proprio futuro, garantendo comunque il massimo impegno fino al termine del campionato: "Giocherò nella Lazio ma fino all’ultimo minuto darò tutto come ho sempre fatto; sono qui da tutta la vita e sono orgoglioso di ciò che ho realizzato, per questo sarò un professionista fino alla fine". Pedraza, in scadenza di contratto, passerà alla Lazio da parametro zero.

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