L'ANNUNCIO

Chelsea, ufficiale Xabi Alonso nuovo allenatore: "Che orgoglio, io e il club abbiamo la stessa ambizione"

Ufficiale l'arrivo dello spagnolo sulla panchina dei Blues dal 1° luglio

17 Mag 2026 - 10:39

È ufficiale: Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Chelsea dal 1° luglio. Lo hanno annunciato i Blues: "Il Chelsea è lieto di annunciare la nomina di Xabi Alonso come allenatore della squadra Maschile - si legge nella nota - Ha firmato un contratto quadriennale a Stamford Bridge. Benvenuto al Chelsea, Xabi!". Xabi Alonso riparte dunque dalla Premier dopo l'esperienza negativa durata poco più di sei mesi al Real Madrid, dove è stato esonerato a gennaio dopo un cammino altalenante e la sconfitta nella finale di Supercoppa contro il Barcellona (al suo posto è stato chiamato Arbeloa). "Il Chelsea è uno dei club più grandi del calcio mondiale e sono immensamente orgoglioso di diventare l'allenatore di questo grande club - il messaggio del tecnico sul sito ufficiale del Chelsea - Dalle mie conversazioni con la proprietà e la dirigenza sportiva, è chiaro che condividiamo la stessa ambizione. Vogliamo costruire una squadra capace di competere costantemente ai massimi livelli e lottare per i trofei. C'è grande talento nella rosa e un enorme potenziale in questo club e sarà un grande onore per me guidarlo. Ora focalizziamoci sul duro lavoro, sul costruire la giusta cultura e sulla conquista di trofei". Prima di arrivare al Real Madrid, Xabi Alonso aveva guidato il Bayer Leverkusen alla conquista della Bundesliga 2023/24 senza sconfitte, della Coppa di Germania e della Supercoppa di Germania. Da giocatore ha avuto una ha vinto 17 trofei tra club (Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco) e nazionale, tra cui la Coppa del Mondo del 2010.

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