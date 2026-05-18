Suggestione turca per Maldini: ci pensa il Fenerbahce, l'ex Milan propone due tecnici italiani per la panchina

Di Paolo Maldini, presente pochi giorni fa al Foro Italico per vedere da vicino Jannik Sinner, ha parlato anche Leonardo: "Paolo è una figura che secondo me deve essere nel mondo del calcio. E non è perché sono di parte, io penso che figure così complete, perché Paolo si è completato con il tempo, ha fatto il dirigente ai massimi livelli con successo della sua squadra dove ha passato 30 anni della sua vita. Sono sicuro che abbia ancora tanto da dare".