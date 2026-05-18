Suggestione turca per Maldini: ci pensa il Fenerbahce, l'ex Milan propone due tecnici italiani per la panchina
L'ex dt del Milan, scrive Fanatik, ha incontrato il candidato alla presidenza del club turco
Accostato alla Nazionale per il nuovo ciclo dopo l'ennesimo fallimento Mondiale, Paolo Maldini gode di molti estimatori anche all'estero. L'ex dt del Milan, rimpianto dai tifosi rossoneri, sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce che ha mosso i primi passi concreti. Ne scrive anche Fanatik che ha confermato l'incontro andato in scena a Milano tra la bandiera del Milan e Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce. Quest'ultimo, fa sapere il noto portale turco, vorrebbe affidare proprio a Maldini la direzione tecnica del club, allenato fino allo scorso aprile da Domenico Tedesco.
Maldini, scrive sempre Fanatik, avrebbe manifestato l'intenzione di portare un tecnico italiano sulla panchina dei gialloblù: i nomi in ballo sarebbero quelli di Antonio Conte, il cui futuro è ancora tutto da decifrare, e Stefano Pioli. L'ex Milan, reduce da una prima parte di stagione negativa con la Fiorentina, ha rescisso pochi giorni fa il suo contratto con la Viola. Il profilo di Conte è naturalmente quello più suggestivo anche se il tecnico leccese è in orbita Nazionale in caso di elezione di Giovanni Malagò.
Di Paolo Maldini, presente pochi giorni fa al Foro Italico per vedere da vicino Jannik Sinner, ha parlato anche Leonardo: "Paolo è una figura che secondo me deve essere nel mondo del calcio. E non è perché sono di parte, io penso che figure così complete, perché Paolo si è completato con il tempo, ha fatto il dirigente ai massimi livelli con successo della sua squadra dove ha passato 30 anni della sua vita. Sono sicuro che abbia ancora tanto da dare".