Dopo il ko in casa dello Spezia, la Sampdoria si avvia a esonerare anche Leonardo Semplici, il terzo allenatore stagionale dopo Pirlo e Sottil. Mentre Il Secolo XIX rilancia la pista Roberto Mancini, a dir poco complicata per ovvi motivi, sono due i nomi da tenere in considerazione: quello di Beppe Iachini che ha messo i blucerchiati in pole (è stato contattato anche dalla Salernitana) e quello di Aurelio Andreazzoli.