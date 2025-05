Maximo Perrone rimarrà sulle sponde del Lario almeno per un'altra stagione. Il Como ha un'opzione per prolungare di un altro anno il prestito del centrocampista argentino e avrebbe già informato il Manchester City, proprietari del cartellino del giocatore, che la eserciteranno. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano però, tra i due club sarebbero già stati impostati discorsi per un trasferimento a titolo definitivo di Perrone in Italia.