Ancelotti: "Il Brasile? Da 25 maggio parlerò del mio futuro"

"Cosa c'è di vero nel Brasile? Puoi chiarire una cosa? Posso chiarirlo. Nutro molto affetto per la mia squadra, i miei giocatori e i miei tifosi, così come nutro per loro un profondo rispetto. Parlerò del mio futuro il 25 e non prima". Così in conferenza stampa l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti. "Pensiamo al presente, alle prossime partite. Pensiamo di poter lottare e quello che faremo è lottare per la Liga fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Siamo concentrati su questo e non pensiamo ad altro. Abbiamo avuto molti infortuni, molte difficoltà, ma siamo convinti che possiamo mettere insieme una buona squadra e vincere la partita di domani", ha concluso.