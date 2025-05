Via Jorge Jesùs, ora l'Al Hilal vuole Xavi

Risolto con la formula della rescissione consensuale il contratto con il tecnico portoghese Jorge Jesùs, l'Al Hilal è già in cerca di un nuovo allenatore, mentre lo stesso Jesùs è ora in pole, visto lo 'stallo' della trattativa con Carlo Ancelotti, per andare ad allenare la nazionale brasiliana. Per la squadra saudita, che con il portoghese sulla panchina ha vinto un campionato, una Coppa del Re e due supercoppe nazionali, l'obiettivo è un altro tecnico europeo, e il nome che circola con maggiore insistenza è quello dello spagnolo ex Barcellona Xavi. Ma il club fresco reduce dalla bruciante delusione dell'eliminazione in semifinale dalla Champions asiatica, cerca rinforzi anche per la squadra e ha fatto un nuovo tentativo con il Barcellona per Raphinha, arrivando a offrire 200 milioni. Ma, riferisce la stampa locale, l'offerta sarebbe stata respinta dalla società 'blaugrana'. Non si esclude che l'Al Hilal ci riprovi, così come potrebbe farsi avanti con il Real Madrid per Vinicius Jr, che non sarebbe così insensibile alle sirene saudite.