Milan, più vicino il rinnovo di capitan Maignan

Un accordo che sembrava già fatto, ma che poi è stato improvvisamente messo in soffitta. Il rinnovo di Mike Maignan sembrava solo una questione di tempo, poi però il rendimento altalenante del numero uno francese ha di fatto messo in naftalina il nuovo contratto. Dopo una serie di errori pesanti (quello nel playoff Champions in casa del Feyenoord su tutti) il rendimento di Magic Mike è tornato quello a cui tutti erano abituati: per questo, secondo quanto scrive Tuttosport, l'estremo difensore francese e i vertici del Diavolo a fine stagione si sederanno a un tavolo per trovare una quadra sul rinnovo. Maignan dovrebbe mettere la firma su un triennale da 5 milioni a stagione.