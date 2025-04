Sampdoria nel baratro, via Semplici: contatto con Mancini, che ci pensa

La sorte di mister Semplici è segnata, dopo 15 punti in 16 giornate con due vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte. Chi al suo posto? In pole c'è Beppe Iachini, che avrebbe già dato la sua disponibilità per sedersi in panchina e cercare di fare uscire la squadra da una situazione disperata. In lista anche Aurelio Andreazzoli (sia lui che Iachini hanno lavorato con il ds Accardi a Empoli). Ma il sogno del presidente Manfredi si chiama Roberto Mancini, reduce dalla fallimentare avventura come ct dell'Arabia Saudita e accostato recentemente alla panchina della Juve per il dopo Thiago Motta. Manfredi e il grande ex, che sabato era a Genova, avrebbero avuto un altro contatto dopo quello della scorsa settimana. E Mancini ci starebbe seriamente pensando. Per Mancini la Samp sarebbe una scelta di cuore. Un sentimento confermato dai messaggi che l'ex ct ha mandato nella chat con alcuni dei protagonisti dello scudetto '90-'91 (Lanna, Invernizzi, Lombardo, Vierchowod, Salsano, Pagliuca e Cerezo): "Seguo sempre la Samp. Mi dispiace molto e sono preoccupato. Spero proprio che riesca a salvarsi". Parole che fanno sognare i tifosi. Diventerà realtà?