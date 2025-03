Il gol all'andata degli ottavi di finale di Europa League potrebbe esser stato galeotto per la Lazio che avrebbe messo nel mirino per l'estate l'attaccante nigeriano Rafiu Durosinmi. Secondo quanto riportato da La Repubblica il club biancoceleste starebbe per chiudere per il giocatore del Viktoria Plzen con una spesa che si aggirerebbe agli 8-9 milioni di euro.