Francesco Totti non intraprenderà la carriera dell'allenatore. Stuzzicato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, l'ex capitano della Roma ha spiegato: "Non ce la farei mai, sono troppo istintivo e rosicone, pure permaloso! E un tecnico non deve esserlo, se no ci si trova uno contro trenta e poi o vado via io o mi manderebbe via al società..".