ManCity, il post De Bruyne è Gibbs-White

Il Manchester City è già al lavoro per sostituire Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga saluterà Etihad dopo 10 anni e una carriera da leggenda del club. I Citzens si stanno muovendo quindi per sostituirlo: secondo Fabrizio Romano, in cima alla lista degli obiettivi ci sarebbe Morgan Gibbs-White del Nottingham Forrest. Non sarà facile convincere il Forrest a lasciare andare il suo numero 10, anche perché Nuno Espirito Santo sta riportando la squadra a una clamorosa qualificazione in Europa e il club vorrebbe trattenere una delle sue stelle per onorare al massimo l'impegno nelle coppe. L’inglese però è un classe 2000: a 25 anni sarebbe difficile dire di no alla chiamata della vita.