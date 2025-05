Pisa, Corrado: "Spero Inzaghi resti con noi"

Pippo Inzaghi quanto rimarrà legato al Pisa? "Questo lo sa solo Dio. Squadre come il Pisa possono lanciare giocatori e allenatori. Pippo oggi ha riconquistato quello che aveva perso. Sono diversi anni che ci approcciamo per lavorare insieme, ma forse prima non c'erano le condizioni mature. Spero che Pippo per un po' rimanga qui. Poi se ci saranno offerte più importanti, vedremo. Ma se siamo diventati una palestra per giocatori, allenatori e direttori sportivi a squadre più blasonate, vuol dire che stiamo lavorando bene" così, ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado.