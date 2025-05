Il Liverpool: "Alexander-Arnold ci ha comunicato che andrà via". Lo aspetta il Real

Alexander-Arnold lascia il Liverpool, è in scadenza a fine stagione, per andare al Real Madrid lo hanno comunicato i Reds in una nota ufficiale: "Trent Alexander-Arnold ha informato il Liverpool FC della sua intenzione di lasciare il club quest'estate alla scadenza del suo attuale contratto. Il ventiseienne metterà fine al suo sodalizio ventennale con i Reds, avendo deciso di lasciare Anfield alla scadenza del suo contratto, il 30 giugno 2025. Alexander-Arnold ha detto: "Prima di tutto, voglio dire che non è stata una decisione facile e che ho riflettuto molto. Sono qui da 20 anni, ho amato ogni singolo minuto, ho realizzato tutti i miei sogni, ho ottenuto tutto ciò che ho sempre desiderato. Dopo aver dato tutto, giorno dopo giorno, per 20 anni, sono arrivato a un punto in cui sento di aver bisogno di un nuovo cambiamento, di una nuova sfida per me, come giocatore e come persona. E penso che ora sia il momento giusto per farlo.