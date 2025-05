Real Madrid, con Xabi Alonso Guler potrebbe restare

Anche un talento indiscutibile come Arda Guler al Real Madrid può fare fatica a trovare spazio. Lo scarso impiego del turco aveva acceso diverse voci di mercato, l'ultima in ordine di tempo un suo accostamento all'Inter. Nel mercato di gennaio sono stati in tanti i club a bussare alla porta dei Blancos per chiedere informazioni sul classe 2005: la risposta per tutti è stata: "Arda non si muove, nè in prestito nè a titolo definitivo". Tra le pretendenti per Guler c'era anche il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso: il tecnico spagnolo è il candidato numero uno per sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina del Real, ragione per cui sembra difficile pensare che Xabi possa decidere di liberarsi di un giocatore che apprezza moltissimo.