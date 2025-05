Dopo una grande annata al Barcellona l'Aston Villa di Monchi ed Emery vuole riportare Ferran Torres in Inghilterra. Secondo il Birmingham Live, la squadra inglese sarebbe interessata a ingaggiare l'attaccante spagnolo e metterebbe sul piatto fino a 50 milioni di euro. "El Tiburon", che in passato aveva giocato al Manchester City, pur non giocando spesso da titolare è riuscito a mettere insieme 19 gol e 7 assist in questa stagione.