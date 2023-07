L'Al Hilal da record: maxi-offerta per Mbappé da 300 mln. E spunta anche un'italiana

PROPOSTA SHOCK

L'Arabia Saudita vuole acquistare anche il fenomeno del Psg: la proposta è shock. E spunta pure un club italiano. Secondo l'Equipe si tratterebbe dell'Inter

L'Arabia Saudita sta facendo terra bruciata in questo mercato estivo, ma il bello, pare, debba ancora arrivare. Sì perchè l'Al Hilal, il club che ha già ingaggiato Koulibaly e Milinkovic-Savic (da mesi stanno corteggiando pure Lukaku) vuole fare le cose in grande. E avrebbe puntato pure Kylian Mbappé, il fenomeno francese che il Psg pare si sia convinto a cedere dopo il mancato rinnova del contratto in scadenza il 30 giugno del 2024.

L'hanno puntato ma non solo. Sul piatto ci sarebbe anche una maxi-offerta scritta presentata al Psg: 300 milioni di euro. Una cifra record per quello che sarebbe il trasferimento più costoso della storia. Da capire come reagirà il Psg, che si è preso ancora alcuni giorni prima di sciogliere le riserve. Naturalmente si tratterebbe di un trasferimento temporaneo per il francese: un anno in Arabia Saudita e poi il passaggio al Real Madrid col quale il classe 1998 ha un accordo da tempo.

Intanto i colleghi di Sky Sports Uk rilanciano una indiscrezione clamorosa: ci sarebbe in corsa pure un club italiano per rilevare Kylian Mbappé. Per l'Equipe il club in questione sarebbe l'Inter di Steven Zhang. Lo scorso 9 luglio un'uscita pubblica della punta aveva innervosito, e non poco, Al-Khelaifi e la gran parte dei suoi compagni a Parigi: "Io voglio solo vincere, non importa con chi. In questi anni ho sempre fatto meglio di tutti. Giocare al Psg non aiuta molto perché è una squadra che divide. Non voglio far parte di una squadra per partecipare, sono nato per vincere e voglio dimostrarlo a tutti".