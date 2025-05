City, De Bruyne: "Non so ancora dove giocherò l'anno prossimo"

Decisivo in campo ma col futuro ancora in bilico. Kevin De Bruyne a fine stagione lascerà il Manchester City dopo 10 anni. Nel frattempo però il belga è ancora in grado di determinare: nell'ultimo incontro dei Citizens è stato proprio KDB a decidere la sfida vinta per 1-0 con il Wolverhampton che avvicina Guardiola alla qualificazione alla prossima Champions League. Nel post partita De Bruyne ha parlato del suo futuro: "Non so ancora qualce sarà il mio prossimo club, sfortunatamente. Penso d aver dimostrato bdi poter giocare ancora in Inghilterra... Altrimenti non avrei fatto quello che ho fatto nelle ultime 4/5 settimane".