Milan, il rinnovo di Theo non è più impossibile

Tra Theo Hernandez e il Milan potrebbe non essere ancora finita. Il terzino dopo un'annata deludente e un contratto in scadenza a giugno 2026 sembrava al termine della sua avventura a Milano. Ma da febbraio il mondo del francese sembra essersi ribaltato: il passaggio al 3-4-3 gli ha portato maggiori libertà offensive e meno compiti in difesa, riaccendendolo improvvisamente e facendogli ritrovare gol e prestazioni. Theo non ha mai nascosto il suo amore per Milano e per il rossonero e ora che sembra essere tornato in sè, le possibilità di una sua permanenza sono in risalita secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Tanto però dipenderà dal nuovo corso del Diavolo: ds (se arriverà e il nuovo allenatore avranno l'ultima parola sul suo futuro. Inoltre, sembra difficile che con un contratto in scadenza tra un anno e dopo una stagione che comunque rimane deludente qualche top club bussi alla porta del Milan con un'offerta milionaria.