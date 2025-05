Secondo Sport, Artem Dovbyk potrebbe tornare al Girona. Il club spagnolo, dal quale la Roma aveva acquistato l'attaccante la scorsa estate per circa 40 milioni di euro, è alla ricerca di una punta e l'allenatore Michel ha chiesto di sondare la disponibilità di Dovbky, che in giallorosso non ha ripetuto le cose viste nella Liga. Offerta pronta da 30 milioni.