Basket, Antetokounmpo scherza su Mbappé-Al Hilal: "Prendete me, gli somiglio"

Anche Giannis Antentokounmpo è voluto intervenire via social sul tema caldo del mercato estivo, ossia il potenziale trasferimento di Kylian Mbappé dal Psg agli arabi dell'Al Hilal. La stella dei Milwaukee Bucks, due volte Mvp della regular season Nba, ha postato su Twitter un selfie accompagnato da un messaggio ironico: "Al Hilal, potete prendere me. Assomiglio a Kylian Mbappé". Il suo tweet è stato subito ripreso dal fuoriclasse francese, che lo ha citato accompagnandolo da una sfilza di faccine che se la ridono di gusto. Insomma al momento anche Mbappé non sembra prendere troppo sul serio la cosa...